Aktien Europa Schluss: EuroStoxx mit grösstem Tagesplus seit 2008

Europas Börsen haben am Dienstag zu einer fulminanten Erholung angesetzt. Angesichts umfangreicher Hilfspakete weltweit für die Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Krise zogen die wichtigsten Aktienindizes an einem einzigen Tag wieder so stark an wie seit vielen Jahren nicht mehr. Damit erholten sie sich etwas von dem Crash, der seit Mitte/Ende Februar die Börsen weltweit in die Tiefe gerissen hatte.