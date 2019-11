Aktien Europa Schluss: EuroStoxx pausiert weiter am Zweijahreshoch

Auf einem Hoch seit zwei Jahren hat sich der EuroStoxx 50 am Montag weiter schwergetan. Der europäische Leitindex gab zu Wochenbeginn letztlich knapp um 0,08 Prozent auf 3696,82 Punkte nach. Am Donnerstag hatte er es erstmals seit November 2017 wieder über die Marke von 3700 Zählern geschafft, am Freitag schon konnte er sein hohes Niveau nur noch mit Mühe verteidigen.