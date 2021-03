Aktien Europa Schluss: EuroStoxx vor US-Zinsentscheid kaum verändert

Kurz vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) war an den grossen europäischen Börsen am Mittwoch Vorsicht Trumpf. Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda sprach von einer Zurückhaltung der Anleger vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Entscheidungen. Dabei verwies Halley auf den Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten in den vergangenen Wochen und die Verwirrung, die dies an den Finanzmärkten ausgelöst hatte. Höhere Zinsen führen zu steigenden Finanzierungskosten für die Unternehmen und lassen zudem Aktien im Vergleich zu Anleihen in einem ungünstigeren Licht erscheinen.