Aktien Europa Schluss: Fester - Anleger hoffen auf Lösung im Zollstreit

Der zunehmende Optimismus hinsichtlich einer baldigen Lösung des US-chinesischen Handelsstreits hat die wichtigsten europäischen Aktienmärkte zur Wochenmitte beflügelt. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 3070,24 Punkten. Seit dem Zwischentief kurz vor dem Jahreswechsel bei 2908 Punkten hat er nun schon wieder gut 5,5 Prozent an Wert gewonnen. Der französische Cac-40 stieg am Mittwoch um 0,84 Prozent auf 4813,58 Punkte und der Londoner FTSE 100 gewann 0,66 Prozent auf 6906,63 Zähler.