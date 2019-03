Aktien Europa Schluss: Freundliche Wall Street beflügelt Erholung

Nach dem jüngsten Rückschlag haben Europas wichtigste Börsen am Montag wieder den Weg nach oben gefunden. Es habe zwar keine wichtigen Konjunkturnachrichten gegeben, doch nach dem durchwachsenen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag überwiege immer noch ein vorsichtiger Optimismus, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Teils deutliche Gewinne an der tonangebenden Wall Street nach guten US-Einzelhandelsdaten gaben den Kursen in Europa am Nachmittag zusätzlich Auftrieb.