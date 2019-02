Aktien Europa Schluss: Indizes zollen Erholungsrally etwas Tribut

Europas Aktienmärkte haben am Montag ihrer fünfwöchigen Erholungsrally überwiegend etwas Tribut gezollt. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, die wirtschaftliche Lage in Italien und die Unsicherheit über den nahenden Brexit hätten die Anleger ermutigt, die Kursgewinne zu versilbern, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Allerdings konnten die wichtigsten Indizes ihre zeitweise deutlicheren Verluste bis zum Handelsende eindämmen. Am Londoner Aktienmarkt ging es sogar moderat bergauf.