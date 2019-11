Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - Abwartende Haltung im Zollstreit

Nach einem robusten Wochenauftakt sind Anleger an Europas Börsen am Dienstag mangels neuer Nachrichten zum Handelsstreit zurückhaltend geblieben. Die meisten Aktienmärkte schlossen fast unverändert und machten ihre moderaten Verluste aus dem frühen Handel weitgehend oder auch vollständig wett. Der neuerliche Rekordlauf an der Wall Street und den Nasdaq-Börsen gab die nötigen Impulse.