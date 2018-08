Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - Zollstreit bremst

Negative Impulse aus Asien haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten vorsichtig agieren lassen. Vor allem die chinesischen Festlandbörsen hatten am Montag weiter unter dem sich weiter hochschaukelnden Handelskonflikt zwischen den USA und China gelitten. Hinzu kamen durchwachsene Geschäftsberichte von Unternehmen in Europa. Der EuroStoxx 50 legte am Ende um 0,03 Prozent auf 3483,30 Punkte kaum vom Fleck.