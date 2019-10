Aktien Europa Schluss: Kleines Plus zum Ende einer erfreulichen Woche

Zum Ende einer soliden Börsenwoche ist der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 auf den höchsten Stand seit Anfang 2018 geklettert. Allerdings betrug der Gewinn am Freitag am Ende lediglich 0,09 Prozent auf 3624,68 Punkte. Rückenwind erhielten die Kurse der europäischen Schwergewichte am Nachmittag von der Wall Street, wo der technologielastige Nasdaq 100 ein weiteres Rekordhoch erreichte.