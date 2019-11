Aktien Europa Schluss: Optimimus im Handelsstreit treibt an

Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,62 Prozent höher bei 3711,61 Punkten in das Wochenende. Im Vergleich zur Vorwoche hat er damit ein Plus von 0,3 Prozent eingefahren. Der französische Cac 40 stieg am Freitag um 0,65 Prozent auf 5939,27 Punkte. Der britische FTSE 100 hingegen legte nur um 0,14 Prozent zu. Er schloss bei 7302,94 Punkten.

Ein erstes Abkommen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits kommt laut US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow in Reichweite. Man erreiche die finale Phase, sagte der Berater von US-Präsident Donald Trump am späten Donnerstagabend vor Journalisten in Washington. "Wir stehen jeden Tag mit ihnen in Verbindung", sagte Kudlow mit Blick auf die chinesische Handelsdelegation.

"Der Optimismus hat beim Handelsdeal wieder die Oberhand. Die Anleger glauben wieder an einen kurzfristigen Deal. Es scheint, also hätten alle vergessen, wie häufig diese Hoffnung bereits enttäuscht wurde", gab Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners zu bedenken.

Aus Unternehmenssicht ging es am Freitag ruhiger zu, da in der abklingenden Phase der Berichtssaison nur noch wenige grosse Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentierten. Eines davon war der Schifffahrtskonzern A.P. Møller-Maersk , dessen Nettogewinn im dritten Quartal die durchschnittliche Analystenschätzung übertroffen hatte. Die Aktien legten um fast sechs Prozent zu.

In Paris waren die Papiere von ArcelorMittal mit einem Anstieg um 2,5 Prozent der Spitzenreiter. Der Stahlkonzern kann seinen insolventen indischen Konkurrenten Essar Steel übernehmen, nachdem Indiens höchstes Gericht den milliardenschweren Deal freigegeben hatte.

Gefragt waren ferner die Anteilscheine von Orange mit einem Plus von 1,4 Prozent. Der französische Telekomkonzern erwägt einem Pressebericht zufolge, seine Mobilfunkmasten in ein eigenes Unternehmen auszugliedern.

Die Konsolidierungsbewegung in der Mobilfunk-Infrastrukturbranche und der damit verbundene Versuch, den Ausbau effizienter zu gestalten, lenkte die Aufmerksamkeit auch auf Branchenausrüster wie Nokia und Ericsson , deren Aktien anzogen. Nokia waren mit einem Plus von 2,8 Prozent der Spitzenreiter im EuroStoxx.

Nokia auf den Fersen war die Aktie des Halbleiter-Branchenausrüsters ASML , die mit einem Kursanstieg um 2,1 Prozent von der allgemein guten Stimmung im Sektor profitierten. Zu tun hatte dies am Freitag mit einem unerwartet optimistischen Quartalsausblick des US-Wettbewerbers Applied Materials ./tih/he

(AWP)