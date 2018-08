Aktien Europa Schluss: Umsichtige US-Geldpolitik stützt die Kurse

Der EuroStoxx 50 ist nach Signalen für eine weiterhin behutsame Straffung der US-Geldpolitik mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Eurozonen-Leitindex schloss am Freitag mit 3427,44 Punkten und damit 0,24 Prozent höher als am Vortag. Für die abgelaufene Woche ergibt sich damit ein Plus von mehr als anderthalb Prozent - auch weil Anleger jüngst etwas mehr Hoffnung auf eine gütliche Einigung im internationalen Handelsstreit der USA mit China und Europa geschöpft hatten. Zuvor war der EuroStoxx drei Wochen in Folge gefallen.