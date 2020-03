Aktien Europa Schluss: US-Konjunkturpaket verlängert die Erholungsrally

Der EuroStoxx 50 stieg um weitere 3,13 Prozent auf 2800,14 Punkte, nachdem der Eurozonen-Leitindex am Vortag mit fast zweistelligen prozentualen Gewinnen sein grösstes Tagesplus seit der Finanzkrise 2008 einfahren konnte. Der französische Cac 40 rückte sogar um 4,47 Prozent auf 4432,30 Zähler vor. Der Londoner FTSE 100 legte um 4,45 Prozent auf 5688,20 Punkte zu.

Ob es sich bei der starken Aufwärtsbewegung an den Börsen am Dienstag um "eine Eintagsfliege" handele oder nicht, könnte sich nach Ansicht von Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets womöglich schon bald herausstellen. So werde mit wachsender Aufmerksamkeit wieder auf die Entwicklung der Virus-Ausbreitung in China geschaut, da die Regierung in Peking wieder alle Firmen ausserhalb Wuhans in Betrieb nehmen wolle. "Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, an dem vieles schief gehen kann, was neue Unsicherheit erzeugen könnte." So sei vor allem eine zweite Infektionswelle in den Aktienkursen nicht enthalten.

Der neue Mut, den die Anleger weiter schöpften, erstreckte sich über alle Branchen. Allen voran legten die konjunkturempfindlichen und zuletzt besonders stark von der Corona-Krise belasteten Sektoren wieder zu. Anführer der Erholung war der Öl- und Gassektor mit plus 6,5 Prozent, gefolgt vom Reise- und Freizeitsektor, der um 5,7 Prozent stieg. Die Aktien von Fluggesellschaften und des Reiseveranstalters Tui verbuchten dort weitere Gewinne. Tui rückten um 6,2 Prozent vor. IAG stiegen um 6,8 Prozent und Easyjet sogar um 12,2 Prozent.

Die Anteile des Flugzeugbauers Airbus zählten mit plus 7,2 Prozent zu den grössten Gewinnern im EuroStoxx. Spitzenreiter waren dort die Papiere des Airbus-Zulieferers Safran mit einem Kurssprung um knapp 19 Prozent.

Ebenfalls prozentual zweistellig stiegen im Eurozonen-Leitindex die Aktien von Amadeus IT mit fast 13 Prozent sowie die der französischen Bank Societe Generale mit etwas mehr als 11 Prozent.

Der als defensiv eingeschätzte Telekomsektor gehörte hingegen zu den grössten Verlierern. Er war im Crash aber auch nicht ganz so stark unter Druck geraten wie konjunktursensible Bereiche. Telefonica etwa verloren 1,4 Prozent und Orange gaben um 1,9 Prozent nach./ck/he

