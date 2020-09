Aktien Europa: Schreck über Kursrutsch in New York lässt schnell nach

An Europas Märkten hat der Schreck über den Kursrutsch in New York schnell nachgelassen. Trotz des viel beachteten anstehenden US-Arbeitsmarktberichts arbeitete sich der EuroStoxx 50 am Freitag nach einem schwachen Start schnell in positives Terrain vor. Gegen Mittag gewann er 0,47 Prozent auf 3319,87 Punkte.