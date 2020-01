Aktien Europa: Stabilisierung nach Kursrutsch am Montag

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 trat am Mittag mit plus 0,01 Prozent auf 3678,34 Punkte nahezu auf der Stelle. Am Montag war er auf das niedrigste Niveau seit Mitte Dezember abgesackt.

Der französische Leitindex Cac 40 stand am Dienstag 0,09 Prozent höher bei 5868,33 Punkten. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 0,19 Prozent auf 7426,56 Punkte nach oben.

Mit Blick auf das Coronavirus ist die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen inzwischen auf mehr als 4500 gestiegen. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei habe es auch 24 weitere Todesopfer gegeben, so dass landesweit mindestens 106 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben seien, meldete das chinesische Staatsfernsehen.

Die Stimmung an der Börse bleibe wegen der Sorgen um eine weitere Ausbreitung des Virus angespannt, schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader. Dazu passte, dass europaweit die konjunktursensiblen Technologiewerte mit einem Minus von 1,13 Prozent aus Sektorsicht die grössten Abschläge hinnehmen. Die als defensiv geltenden Telekomaktien aber hatten mit plus 0,78 Prozent die Nase vorn.

Unter den Einzelwerten büssten die Aktien von Philips unter den Schlusslichtern im EuroStoxx 2,5 Prozent ein. Der niederländische Medizintechnikkonzern hatte seinen Umsatz im vierten Quartal nicht so stark steigern können wie von Analysten erhofft. Zudem prüft das Unternehmen einen Verkauf seines Geschäfts mit Haushaltsgeräten. Die Leistung des Geschäfts mit Haushaltsgeräten habe sich in den vergangenen Jahren zwar verbessert, erklärte das Management, allerdings wolle sich Philips künftig mehr auf seinen Kernbereich konzentrieren./la/mis

(AWP)