Aktien Europa: Überwiedend moderate Verluste nach Vortagesrally

Europas Börsen haben am Mittwoch überwiegend leicht nachgegeben und damit einen Teil ihrer kräftigen Vortagesgewinne wieder abgegeben. Im Blick der Anleger standen vor allem Einzelwerte, denn die Berichtssaison ist inzwischen in vollem Gange. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,21 Prozent auf 3208,30 Punkte, nachdem er tags zuvor noch auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember geklettert war.