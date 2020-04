Aktien Europa: Überwiegend Gewinne nach besser als erwarteten China-Daten

Die meisten Börsen Europas haben am Dienstag mit Erleichterung auf deutlich besser als erwartete Exportdaten aus China reagiert und zugelegt. Allerdings bröckelten die Gewinne im Handelsverlauf etwas ab. Nach dem verlängerten Osterwochenende rückte der EuroStoxx 50 gegen Mittag um 0,62 Prozent auf 2910,65 Punkte vor. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone dennoch nahtlos an sein Plus von fast 9 Prozent aus der vergangenen Handelswoche an. Auch der spanische Ibex 35 oder italienische FTSE MIB legten am Dienstag zu.