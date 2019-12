Aktien Europa: Uneinheitlich bei insgesamt geringen Veränderungen

Die europäischen Börsen haben am Donnerstagvormittag keine klare Richtung gefunden. Damit prägte vorweihnachtliche Ruhe das Geschehen. Allerdings steht am Freitag der grosse Verfall an den Terminbörsen an, was die Umsätze nochmals beflügeln dürfte. Zudem wird die Bank of England am Donnerstag noch ihre Zinsentscheidung mitteilen, während am Nachmittag in den USA der Philadelphia-Fed-Index Auskunft über die US-Konjunktur gibt.