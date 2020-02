Aktien Europa: Unsicherheit setzt sich fort - Auswirkungen von Virus unklar

An den Börsen in Europa sind Anleger zum Wochenstart wegen der Sorgen um das Coronavirus weiter auf die Bremse getreten. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,20 Prozent auf 3791,06 Punkte, nachdem sich bereits an einigen Märkten in Asien neue Unsicherheit breit gemacht hatte. In der vergangenen Woche hatte sich ein grosser Teil der weltweiten Börsen von den Unsicherheiten um die neue Lungenkrankheit erholt. Nun treibt viele die Frage um, wie stark sich die Krise auf die Wirtschaft auswirken wird.