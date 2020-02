Aktien Europa: Weitere Stabilisierung - Rohstoff- und Ölwerte gefragt

An den Börsen Europas stehen die Zeichen am Dienstag nach einem von Virusängsten getriebenen Einbruch in der Vorwoche weiter auf Erholung. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag um 1,21 Prozent auf 3705,75 Punkte dazu. Sorgen um die Auswirkungen der neuartigen Lungenkrankheit hatten den Index in der vergangenen Woche auf ein Tief seit Mitte Dezember geschickt. Auch in den USA und in Asien wurden die Börsen durchgeschüttelt.