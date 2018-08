Aktien Europa: Weitere Verluste wegen Türkei-Krise und Bayer-Kurseinbruch

Europas Börsen haben am Montag an ihre jüngste Talfahrt angeknüpft. Zwar fielen die Verluste nicht mehr so hoch aus wie vor dem Wochenende, doch die anhaltende Türkei-Krise sorgte weiterhin für Unsicherheit. Zudem drückten hohe Kursverluste der Bayer -Aktie den EuroStoxx 50 . Der europäische Leitindex gab am späten Vormittag 0,46 Prozent auf 3410,57 Punkte nach.