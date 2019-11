Aktien Europa: Wenig bewegt - Anleger etwas zuversichtlicher im Handelsstreit

Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag keine klare Richtung gefunden. Die kontinentaleuropäischen Börsen erhielten Auftrieb von positiven Signalen im US-chinesischen Handelsstreit. Etwas Belastung kam am späten Vormittag jedoch von neuen Konjunkturdaten aus dem Euroraum. Der EuroStoxx 50 bröckelte deshalb etwas ab und notierte zuletzt noch 0,23 Prozent höher bei 3697,25 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den EuroStoxx damit eine Stagnation an.