Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger trotzen Gewinnwarnungen - US-Haushaltspaket

Der Dax dürfte nach dem soliden Wochenstart weiter zulegen. Trotz mehrerer Gewinnwarnungen deutscher Unternehmen am Vorabend signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Start am Dienstag ein Plus von 0,52 Prozent auf 12 353 Punkte. Denn in den USA haben sich die Regierung und führende Vertreter aus dem Kongress auf ein Haushaltspaket geeinigt - und damit grössere Turbulenzen bis hin zu einem Regierungsstillstand abgewendet. Damit wird auch der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone etwas höher erwartet.