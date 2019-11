Aktien Frankfurt Ausblick: Dax-Jahreshoch in Reichweite

Hinweise auf den bevorstehenden Abschluss eines Teilabkommens im US-chinesischen Handelskonflikt dürften den Dax am Mittwoch weiter nach vorne bringen. Rund eine Stunde vor dem Start deutete der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,28 Prozent auf 13 273 Punkte an. Damit ist ein neues Jahreshoch in Reichweite - aktuell liegt es bei 13 374 Zählern. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel indes war bereits am Vortag auf ein Rekordhoch geklettert.