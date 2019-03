Aktien Frankfurt Ausblick: Dax zeigt Ermüdungserscheinungen

Die Frühjahrs-Rally am deutschen Aktienmarkt droht zunächst zu erlahmen. Nach schwachen Vorgaben von der Wall Street und überwiegend auch aus Asien wird der Dax am Dienstagmorgen mit leichten Verlusten erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf ein moderates Minus von 0,12 Prozent auf 11 579 Punkte hin. Für den EuroStoxx 50 wird hingegen noch ein kleines Plus erwartet.