Aktien New York: Anleger für Handelsgespräche vorsichtig optimistisch

Die mit Spannung erwarteten Handelsgespräche zwischen den USA und China haben begonnen - und an der Wall Street keimen zarte Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt beider Länder auf. Dafür reichte den Anlegern am Donnerstag offenbar aus, dass US-Präsident Donald Trump sich am Freitag mit dem Leiter der chinesischen Delegation in Washington, Vizepremier Liu He, treffen will. Die Verhandlungen sind auf zwei Tage angesetzt.