Aktien New York: Anleger gehen auf Nummer sicher wegen Iran-Konflikt

Nach einem verheissungsvollen Jahresauftakt hat der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran den US-Aktien am Freitag einen herben Dämpfer verpasst. Tags zuvor hatten die New Yorker Leitbörsen am ersten Handelstag 2020 mit Rekorden noch eine positive Duftmarke für das neue Jahr gesetzt, nun aber büssten sie einen Grossteil der Donnerstagsgewinne wieder ein.