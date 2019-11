Aktien New York: Anleger halten sich auf Rekordniveau zurück

Nach der Rekordrally der vergangenen Wochen pausiert am Montag die Party an den US-Börsen. Fehlende Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China und die Unsicherheit wegen erneut chaotischer Zustände in Hongkong gelten unter Börsianern als ausreichende Argumente, dass die Anleger an Gewinnmitnahmen denken. Die Anleger legen eine Pause ein, während sich US-Präsident Donald Trump über die zähen Verhandlungen mit China beklagte.