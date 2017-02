Aktien New York: Anleger halten sich vor Trump-Rede zurück

Vor der in wenigen Stunden beginnenden Rede des US-Präsidenten Donald Trump haben die Anleger am Dienstag das Risiko gescheut. Marktbeobachter sind sich einig, dass Trump nun präzisere Aussagen zu seinen bereits vor Wochen angekündigten Steuererleichterungen und Investitionen machen muss, damit die Aktienmärkte ihre Rally fortsetzen können. Trump hält seine erste Rede vor dem Kongress am Dienstagabend (Ortszeit) und somit erst nach dem Börsenschluss in New York.