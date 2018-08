Aktien New York: Anleger halten sich wegen Trump-Unsicherheit bedeckt

Der marktbreite S&P 500 , der am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte, gab zur Wochenmitte um 0,15 Prozent auf 2858,77 Punkte nach. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 fiel um 0,06 Prozent auf 7392,44 Zähler.

Für eine gewisse Zurückhaltung unter Investoren sorgte die brenzliger werdende Situation für Trump, nachdem mit seinem früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort und seinem langjährigen Anwalt Michael Cohen gleich zwei einstige enge Mitstreiter des Präsidenten schwerer Straftaten schuldig gesprochen worden sind. Cohen belastete Trump zudem. Er räumte ein, während des Wahlkampfes Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt zu haben und damit gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstossen zu haben. Der Ausgang der Geschichte ist noch nicht absehbar, doch kommt Unsicherheit an der Börse nie gut an - zumal Trump der US-Wirtschaft mit milliardenschweren Steuersenkungen unter die Arme gegriffen hatte.

Zudem harren die Anleger mit Blick auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China der Dinge. Zuletzt hatte sich hier die Hoffnung auf eine gütliche Einigung im Zollstreit breit gemacht. Im Verlauf steht dann zudem noch das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Auf der Unternehmensseite herrscht Unsicherheit bei Praxair , da die geplante Fusion mit dem deutschen Gasproduzenten Linde zunehmend wackelt. Wegen Bedenken von Kartellwächtern müssen die beiden Konzerne voraussichtlich mehr Unternehmensteile verkaufen als eigentlich im Zuge des Zusammenschlusses vereinbart. Nachverhandlungen sind notwendig - und das, obwohl die Zeit drängt. Spätestens am 24. Oktober soll die Fusion unter Dach und Fach sein. Die Praxair-Papiere fielen um mehr als 1 Prozent.

Die Papiere von Exact Sciences schossen indes um mehr als ein Fünftel nach oben. Das Biotech-Unternehmen schloss eine Vertriebspartnerschaft für einen Krebstest mit dem US-Pharmakonzern Pfizer . Pfizer-Aktien traten auf der Stelle.

Der Einzelhändler Target überzeugte die Anleger mit einer überraschend guten Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal. Der Kurs zog um rund 5 Prozent an. Die Aktien von Zynga profitierten mit einem Plus von knapp 8 Prozent von einer Studie des Analysehauses Robert W. Baird. Die Experten sagen dem Handyspiel "Star Wars" einen langfristigen Erfolg voraus./mis/he

