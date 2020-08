Aktien New York: Anleger halten sich zurück

An den New Yorker Börsen haben sich die Anleger am Dienstag im frühen Handel zurückhaltend gezeigt. Leicht positive Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen stützten. Trotz Spannungen halten Washington und Peking an der Umsetzung des vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits fest.