Aktien New York: Anleger hoffen auf Mässigung im Handelsstreit

Die US-Börsen sind am Donnerstag nach dem Unabhängigkeitstag robust in den Handel zurückgekehrt. Anzeichen einer möglichen Entspannung im Streit mit der EU über Autozölle kamen bei den Investoren an der Wall Street ebenso positiv an wie solide Jobdaten, die gutes für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag erwarten lassen.