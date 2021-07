Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,34 Prozent auf 35 023,89 Punkte. Am Freitag und am Montag hatte der Leitindex jeweils Rekordhochs erreicht. Der S&P 500 fiel am Dienstag um 0,48 Prozent auf 4401,25 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,89 Prozent auf 14 990,86 Punkten abwärts./edh/he

(AWP)