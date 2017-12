Aktien New York: Anleger lassen es etwas ruhiger angehen

Nach dem starken Vortag haben es die Anleger am New Yorker Aktienmarkt am Freitag etwas gemächlicher angehen lassen. Der Dow Jones Industrial rückte bislang um 0,14 Prozent auf 24'305,49 Punkte vor. Am Donnerstag hatte der Leitindex erstmals die runde Marke von 24'000 Punkten übersprungen. Es war bereits die fünfte Tausenderschwelle in diesem Jahr. Sein Rekord steht bei 24'327,82 Zählern.