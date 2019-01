Aktien New York: Anleger lassen etwas Dampf ab nach Erholungsrally

Die jüngste Erholungsrally an den US-Aktienmärkten ist am Donnerstag ins Stocken geraten. Begründet wurden die moderaten Verluste mit den etwas ernüchternden Ergebnissen der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Trotz erster Fortschritte müssen beide Seiten immer noch grosse Differenzen überwinden. Aus China hiess es in einer Mitteilung, die Gespräche hätten "das gegenseitige Verständnis vergrössert und eine Grundlage geschaffen, um die Besorgnisse beider Seiten anzusprechen".