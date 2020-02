Aktien New York: Anleger nehmen nach starker Woche Kursgewinne mit

Vor dem Wochenende haben Anleger an den US-Börsen Kursgewinne eingestrichen. Der Dow Jones Industrial , der am Vortag auf ein historisches Hoch gestiegen war, gab am Freitag im frühen Handel um 0,55 Prozent auf 29 219,02 Punkte nach. Für die zu Ende gehende Börsenwoche zeichnet sich dennoch ein Zugewinn von mehr als drei Prozent ab.