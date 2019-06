Aktien New York: Anleger nutzen jüngste Schwäche für Käufe

Nach einer zweitägigen Schwächephase haben am US-Aktienmarkt die Käufer am Donnerstag wieder die Oberhand gewonnen. Der Dow Jones Industrial gewann in der ersten halben Stunde 0,42 Prozent auf 26 113,26 Punkte. Damit trotzte der Leitindex zugleich den jüngsten Spannungen in der Golf-Region nach schweren Zwischenfällen mit Handelsschiffen unweit der Küste des Irans.