Aktien New York: Anleger reiten weiter die Fed-Welle - Jobdaten dämpfen aber

Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk geht es auch am Mittwoch an der Wall Street noch etwas bergauf. Allerdings bremsten schwache Arbeitsmarktindikatoren ein wenig die von der US-Notenbank Fed angefeuerte Stimmung, sodass das Plus nicht ganz so üppig ausfiel wie Stunden zuvor noch erwartet. Der am Vortag schon stark gestiegene Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,38 Prozent auf 25 429,45 Punkte.