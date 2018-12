Aktien New York: Anleger scheuen erneut das Risiko - Tech-Wert unter Druck

Kursgewinne im frühen Handel an der Wall Street haben sich am Freitag als Strohfeuer entpuppt. Auch bei einem Dow Jones Index auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gehen Anleger nicht ins Risiko. Der Dow gab rund zwei Stunden vor der Schlussglocke um 0,28 Prozent auf 22 796 Punkte nach. Deutlich höher fielen die Verluste an der Technologiebörse Nasdaq aus.