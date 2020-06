Aktien New York: Anleger schwanken zwischen Hoffnung und Skepsis

Die Anleger an der Wall Street sind zu Beginn der neuen Woche eher vorsichtig. Der Leitindex Dow Jones Industrial behielt mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent auf 25 842,86 Punkte die Gewinnschwelle aber im Auge. Im frühen Handel hatte er am Montag noch an seine jüngste Schwäche angeknüpft, zeitweise aber auch im Plus gestanden.