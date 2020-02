Aktien New York: Anleger setzen auf eine Eindämmung der Epidemie

Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus haben auch zur Wochenmitte den Aktien an der Wall Street Rückenwind verliehen. Unterstützung gab es am Mittwoch zudem von der Konjunktur: Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen solide aus. Der Dow Jones Industrial setzte die am Montag begonnene Erholung fort und stieg im frühen Handel um knapp ein Prozent auf 29 089,68 Punkte.