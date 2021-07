Aktien New York: Anleger setzen weiter auf Tech-Werte

Anleger an den US-Börsen haben am Mittwoch bei Technologiewerten weiter zugegriffen. Kursgewinne bei Aktien wie Apple und Amazon prägte das Bild und so stellte der von diesen geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 einen Rekord auf. Am Ende der ersten halben Handelsstunde legte er 0,29 Prozent auf 14 829,548 Punkte zu.