Aktien New York: Anleger sind unschlüssig

Der Dow fiel zuletzt um 0,09 Prozent auf 24851,28 Punkte. Das weltweit wichtigste Börsenbarometer hatte am Vortag noch um knapp 1,4 Prozent zugelegt und damit einen Teil seiner Verluste aus der Vorwoche wettgemacht.

Die im Januar im Vergleich zum Vormonat wie erwartet rückläufigen Auftragseingänge in der US-Industrie lieferten am Dienstag keine Impulse. Auch die Aussicht auf eine weitere innerkoreanische Entspannung wurde von der Börse weitgehend ignoriert.

Der breit gefasste S&P 500 stieg um hauchdünne 0,03 Prozent auf 2721,63 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 0,19 Prozent auf 6894,29 Punkte.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien des US-Papierherstellers International Paper im Blick, die um ein knappes Prozent nachgaben. Der Konzern hat ein 8,6 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot aus Bargeld und Aktien für den irischen Papier- und Verpackungsproduzenten Smurfit Kappa gemacht, was dieser aber als unerwünscht und zu niedrig ablehnte. Die Aktien von Smurfit Kappa waren an der Londoner Börse um annähernd 20 Prozent gestiegen - dabei war am Nachmittag die Angebotshöhe noch unbekannt.

Die Papiere von Qualcomm rutschten um fast 4 Prozent ab und lagen damit am Ende des Nasdaq-100-Index. Denn eine Übernahme des Chipkonzerns durch den in Singapur sitzenden Rivalen Broadcom wird immer unwahrscheinlicher. Das US-Finanzministerium sieht Risiken für die nationale Sicherheit, wie aus einem entsprechenden Brief hervorgeht, den Qualcomm am Dienstag veröffentlichte. Broadcom bietet einen dreistelligen Milliardenbetrag, den das Qualcomm-Management aber als zu niedrig erachtet.

Dagegen legten die Papiere des Halbleiter-Spezialisten Cree um fast 9 Prozent zu. Die Amerikaner kaufen dem deutschen Chipkonzern Infineon den Grossteil seiner Hochfrequenz-Leistungskomponenten ab für 345 Millionen Euro. Mit der Akquisition will Cree das Geschäft für Mobilfunk-Infrastruktur seiner Tochter Wolfspeed stärken. Das kam gut an bei den Anlegern.

Amazon-Papiere rückten um 1 Prozent vor. Medienberichten zufolge erwägt der weltgrösste Online-Händler, stärker ins Bankgeschäft einzusteigen. Der Handelskonzern, der bereits Kreditkarten anbietet, sondiere derzeit unter anderem mit der US-Bank JPMorgan eine Partnerschaft und will nun offenbar auch Girokonten anbieten.

Die Anteile von Target büssten nach der Vorlage der Quartals- und Jahreszahlen annähernd 6 Prozent ein. Die Offensive des Einzelhändlers gegen den Onlinerivalen Amazon hatte die Gewinne geschmälert. Target hatte zudem das Comeback des Erzrivalen Walmart zu spüren bekommen. Dessen Aktien verloren im Dow etwas mehr als 1 Prozent./das

