Aktien New York: Anleger warten auf Trump-Reaktion nach Vergeltungsanschlag

Nach dem Vergeltungsschlag des Iran im Konflikt mit den USA bleiben die Anleger an der Wall Street in angespannter Abwartehaltung. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand nach der ersten halben Stunde mit 0,08 Prozent im Plus bei 28 605,51 Punkten. US-Präsident Donald Trump will sich um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu dem Angriff auf zwei vom US-Militär genutzte Stützpunkte im Irak äussern.