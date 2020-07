Aktien New York: Anleger wegen Corona und vor Tech-Zahlen vorsichtig

An der Wall Street ist es zum Wochenbeginn mit den Kursen abwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial gab am Montag im frühen Handel um 0,39 Prozent auf 26 569 Punkte nach. Analyst Marc Chandler von der Bank RBC verwies auf einen nach wie vor starken Anstieg der mit dem Coronavirus Infizierten. Die Zunahme der Fälle "in vielen Bundesstaaten, vor allem aber in Kalifornien" sei besorgniserregend.