Aktien New York: Anleger wenden sich ab - Ausverkauf bei Techwerten

Der New Yorker Aktienmarkt hat zur Wochenmitte herbe Verluste erlitten. Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Furcht vor weiter steigenden Zinsen am US-Anleihemarkt setzten den Kursen am Mittwoch erneut zu und verstärkten damit die seit einigen Tagen zu beobachtende Abwärtsdynamik insbesondere im Technologiesektor.