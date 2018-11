Aktien New York: Anleger werden vor Zoll-Gesprächen etwas optimistischer

Die Anleger an den US-Börsen sind nach dem Start des G20-Gipfels am Freitag etwas optimistischer geworden. Sie warten aber nach wie vor auf den Ausgang der Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Gehofft wird vor allem auf eine Beilegung des Handelsstreits der beiden weltgrössten Volkswirtschaften. Konjunkturdaten fanden daher kaum Beachtung. In der Region Chicago hatte sich das Geschäftsklima im Monat November überraschend deutlich verbessert.