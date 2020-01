Nach einem recht sorglosen Vortag haben sich die Wall-Street-Anleger am Dienstag wieder etwas zurückgezogen. Die vorbörslichen Indikationen hatten noch vermuten lassen, als drängten Marktteilnehmer die USA-Iran-Krise weiter in den Hintergrund. Dies ist gleichwohl nicht der Fall, wie das Minus von 0,38 Prozent auf 28 595,67 Punkten beim Leitindex Dow Jones Industrial in der ersten halben Handelsstunde zeigte.