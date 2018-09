Aktien New York: Anleger zögern - Handelsstreit wieder im Fokus

Nach einer soliden Vorwoche gehen es die Anleger an den US-Börsen am Montag zögerlicher an. Zurückhaltung wegen des weiter schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China sorgte dafür, dass die US-Börsen überwiegend schwächer tendierten. Einzig der Leitindex Dow Jones Industrial konnte sich auf seinem Niveau vom Freitag behaupten. Zuletzt stand er so gut wie unverändert bei 26 156,71 Punkten.