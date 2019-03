Aktien New York: Annäherung im Zollstreit gibt weiteren Auftrieb

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,41 Prozent auf 2815,07 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 0,75 Prozent auf 7204,90 Punkte an. Diese beiden Indizes markierten ausserdem frische Jahreshochs.

China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Nachdem sich die US-Seite positiv über den Verlauf geäussert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Laut Medienberichten könnten die Handelsgespräche schon in wenigen Wochen zu einem Ergebnis führen. US-Vertreter bereiteten angeblich ein finales Abkommen vor, das Mitte März von den Präsidenten beider Staaten besiegelt werden könnte./ajx/stk

(AWP)