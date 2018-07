Aktien New York: Arbeitsmarktbericht wiegt Zollsorgen auf

Am Aktienmarkt gut aufgenommene US-Arbeitsmarktdaten haben am Freitag zum Handelsstart an der Wall Street die Angst vor den Auswirkungen des globalen Handelskonflikts verdrängt. Der Dow Jones Industrial blieb im frühen Handel auf Tuchfühlung zu seinem Vortagesschluss. Zuletzt lag er mit 0,08 Prozent im Plus bei 24 375,24 Punkten. Das Kursbarometer würde die Handelswoche so mit einem Aufschlag von etwa 0,4 Prozent beenden.